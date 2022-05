Le Festival Invisible #15 La Carène, 17 novembre 2020 19:30, Brest.

17 – 22 novembre 2020 Sur place De 5 à 12€ https://www.festivalinvisible.com/

Festival Invisible: expériences sonores inédites et découvertes musicales

Le Festival Invisible, qui chaque automne propose son lot d’expériences sonores inédites et de découvertes musicales, présente sa 15ème édition du 17 au 22 novembre à Brest !

Avec: THE ODD BODS , WILL GUTHRIE ET L’ENSEMBLE NIST-NAH , GUILHEM ALL , ARLT , LAGUERRE & SOK , ROUGE-GORGE , CHOOLERS DIVISION , BACCHANTES , GONTARD , SISTER IODINE , BAD SEEDS DIDIER SET

+ Les actions culturelles LES FABRIQUES INVISIBLES, LE JOURNAL INVISIBLE et CHANSON CARTON !

Les actions jeune public VICTOR OPERATOR et LE PIANO MAGIQUE

Le festival se déroulera dans différents lieux brestois: La Carène, Passerelle – Centre d’Art Contemporain, Le Quartz – Scène Nationale, l’Espace Vauban et P.L. Guérin.

La Carène 30 Rue Jean Marie le Bris Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

mardi 17 novembre 2020 – 19h30 à 22h00

mercredi 18 novembre 2020 – 20h00 à 22h30

jeudi 19 novembre 2020 – 20h00 à 22h30

vendredi 20 novembre 2020 – 21h00 à 23h30

samedi 21 novembre 2020 – 19h30 à 23h30

dimanche 22 novembre 2020 – 18h30 à 21h00