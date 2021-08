Festival Invisible # 16 La Carène, 16 novembre 2021 20:30, Brest.

Le Festival Invisible, c’est un festival qui revient tous les ans à l’automne, avec son lot de découvertes et d’expériences sonores inédites !

Le Festival Invisible présente sa 16ème édition du 16 au 20 novembre à Brest !

Le festival se déroulera dans différents lieux brestois: La Carène, Passerelle – Centre d’Art Contemporain, l’Espace Vauban, Bad Seeds Record Shop et le bar We Want Beer.

AVEC:

A CERTAIN RATIO

COCAINE PISS

SISTER IODINE

WILL GUTHRIE ET L’ENSEMBLE NIST-NAH

ROUGE-GORGE

STÉPHANE SORDET

GONTARD

BACCHANTES

CHOOLERS DIVISION

VALSE NOOT

BABIL SABIR & LES REMOULEURS

GUILHEM ALL

MCCLOUD & ANNE BRUGNI

MANU GROTESQUE & FLORIAN STEPHAN

THE ODD BODS

LINUS VANDEWOLKEN

ANNE GAREL

ODETTE PICAUD

CLUB DILETTANTE

BAD SEEDS DIDIER SET

ARNAUD LE GOUËFFLEC & NICOLAS MOOG

CHANSONS CARTON

LE JOURNAL INVISIBLE

LA DÉGUSTATION INVISIBLE

La Carène 30 Rue Jean Marie le Bris Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

mardi 16 novembre – 20h30 à 23h59

mercredi 17 novembre – 16h00 à 23h59

jeudi 18 novembre – 18h00 à 23h59

vendredi 19 novembre – 20h30 à 23h59

samedi 20 novembre – 19h00 à 23h59