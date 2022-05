Festival Invisible #14 La Carène Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Festival Invisible #14 La Carène, 2 novembre 2019 20:30, Brest. 2 – 26 novembre 2019 Sur place https://www.festivalinvisible.com/Billetterie-12.html Festival d’expériences sonores inédites et de découvertes musicales Le Festival Invisible, qui chaque automne propose son lot d’expériences sonores inédites et de découvertes musicales, présente sa 14ème édition du 16 au 26 novembre à Brest ! On y entendra entre autres des orages psychédéliques new-yorkais, du post-punk affûté aux Pays-bas, des fantaisies lévitationnelles londoniennes post-Brexit, de la chanson française qui marche sur l’eau, de la new wave post soviétique nourrie à la pop néo zélandaise, du krautrock’n’roll bien de chez nous et du post-industriel du sud du Sahara. AVEC: THE YOUNG GODS MOTORAMA IFRIQIYYA ELECTRIQUE IT IT ANITA VANISHING TWIN CHARNEL GROUND FRED POULET RATS ON RAFTS VACARME FELICIA ATKINSON ASTÉRÉOTYPIE EL MAOUT TECHNO THRILLER CHANNEL VINCENT MALASSIS JOHN WIMP CLAUDE MADAME LE RÊVE DE SAM ODETTE PICAUD EMMA FORESTIER Le festival se déroulera dans différents lieux brestois: La Carène, Passerelle – Centre d’Art Contemporain, Le Quartz – Scène Nationale et l’Espace Léo Ferré. La Carène 30 Rue Jean Marie le Bris Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère samedi 2 novembre 2019 – 20h30 à 21h30

samedi 16 novembre 2019 – 17h00 à 18h00

mercredi 20 novembre 2019 – 20h00 à 21h00

jeudi 21 novembre 2019 – 20h00 à 21h00

vendredi 22 novembre 2019 – 20h30 à 21h30

samedi 23 novembre 2019 – 17h00 à 18h00

samedi 23 novembre 2019 – 20h30 à 21h30

mardi 26 novembre 2019 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 20:30 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu La Carène Adresse 30 Rue Jean Marie le Bris Brest Ville Brest lieuville La Carène Brest Departement Finistère

La Carène Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Festival Invisible #14 La Carène 2019-11-02 was last modified: by Festival Invisible #14 La Carène La Carène 2 novembre 2019 20:30 Brest la carène brest

Brest Finistère