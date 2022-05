Meetup spécial Acquisition La Cantine Brestoise – The Mess Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Meetup spécial Acquisition La Cantine Brestoise – The Mess, 17 mai 2018 18:30, Brest. Jeudi 17 mai 2018, 18h30 Sur place Entrée libre via la plateforme Meetup https://www.meetup.com/fr-FR/Google-Adwords-Brest/events/249937128/ Tout savoir sur l’acquisition de trafic en ligne. Détails Au travers de ce Meetup, nous souhaitons fédérer la communauté brestoise autour du thème de l’acquisition de trafic en ligne. Débutant, confirmé ou expert, venez partager vos expériences ! Pour ce premier rendez-vous dédié à la publicité en ligne, nous accueillons deux entreprises : B&B Hôtels et Adcrush Au programme 1ère intervention : Antoine GORET de la société Adcrush viendra nous parler des paramètres à ne pas louper pour créer des campagnes Google Adwords qui génèrent un retour sur investissement positif. 2nde intervention : Arnaud Morvan, Responsable CRM chez B&B Hôtels viendra nous présenter la stratégie d’acquisition de trafic de la société sur le plan Européen avec un focus sur la publicité payante. Nous terminerons cet afterwork par un moment de convivialité afin d’échanger et de permettre une rencontre entre les différents acteurs de l’écosystème brestois. Infos pratiques Ce Meetup aura lieu à La Cantine Brestoise – The Mess 19 Rue Jean Macé, 20200 Brest Inscription en ligne via la plateforme Meetup La Cantine Brestoise – The Mess 19 rue Jean Macé Bâtiment du Télégramme, 29200 Brest 29200 Brest Finistère jeudi 17 mai 2018 – 18h30 à 20h00

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu La Cantine Brestoise - The Mess Adresse 19 rue Jean Macé Bâtiment du Télégramme, 29200 Brest Ville Brest lieuville La Cantine Brestoise - The Mess Brest Departement Finistère

La Cantine Brestoise - The Mess Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Meetup spécial Acquisition La Cantine Brestoise – The Mess 2018-05-17 was last modified: by Meetup spécial Acquisition La Cantine Brestoise – The Mess La Cantine Brestoise - The Mess 17 mai 2018 18:30 Brest La Cantine Brestoise - The Mess Brest

Brest Finistère