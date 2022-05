BREST IS AI ISEN Brest Catégories d’évènement: Brest

BREST IS AI ISEN, 4 mars 2020 14:00, Brest. 4 – 6 mars 2020 Sur place Entrée libre sur inscription https://brest-is-ai.com/#inscription 3 jours pour préparer votre entreprise aux enjeux de l’Intelligence Artificielle (gratuit). Toutes les informations sur https://brest-is-ai.com L’Intelligence Artificielle est transversale et impactera demain tous les secteurs d’activité. Startups, ETI, étudiants : comment anticiper l’évolution des métiers, quelles bonnes pratiques d’IA en entreprise, quels outils mettre en place ? Profitez de ces 3 journées gratuites (hors formation) pour repartir avec les bonnes clés de compréhension. – – – Informations et inscriptions sur https://brest-is-ai.com – – – /// AU PROGRAMME /// CONFÉRENCE « L’Etat de l’art de l’intelligence artificielle » Date : 4 mars 2020 | Horaires : 14:30-17:00 Lieu : ISEN (Grand Amphi) 20 Rue Cuirassé Bretagne 29217 Brest Intervenant : Olivier Ezratty Tout public | Gratuit – – – MEETUP « Finance is AI » Date : 4 mars 2020 | Horaires : 18:00-21:00 Lieu : ARKEA 32 Rue Mirabeau 29480 Le Relecq-Kerhuon Tout public | Gratuit – – – CONFÉRENCE « Les Usages au quotidien de l’Intelligence Artificielle » Date : 5 mars 2020 | Horaires : 12:30-14:00 Lieu : ISEN 20 Rue Cuirassé Bretagne 29217 Brest Tout public | Gratuit – – – SOIRÉE Six2Nine « L’intelligence Economique et Intelligence Artificielle » Date : 5 mars 2020 | Horaires : 18:00-21:00 Lieu : Place du Village Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou 29000 Brest Tout public | Gratuit – – – /// FORMATION /// « Formation technique, usage et bonne pratique » Date : 5 et 6 mars 2020 | Horaires : 09:00-17:00 Lieu : ISEN Salle 031 le 5 mars 2020 Amphi 2 le 6 mars 2020 20 Rue Cuirassé Bretagne 29217 Brest Formateur : Olivier Ezratty Public : DSI ou Métiers d’ETI ou startups finistérienne en charge de mettre un projet IA en œuvre dans leur organisation. Le tarif a été négocié à 300€ pour les 2 jours – – – Informations et inscriptions sur https://brest-is-ai.com ISEN 20 rue Cuirassé Bretagne, Brest 29200 Brest Finistère mercredi 4 mars 2020 – 14h00 à 21h00

jeudi 5 mars 2020 – 09h00 à 20h30

vendredi 6 mars 2020 – 09h00 à 17h00

