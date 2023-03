Festival Petite Marée 2023 Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère . Ils étaient cinq dans un nid et le petit dit… Á l’heure où les oiseaux pépient, les tout-petits babillent !

« Petite Marée » c’est se retrouver pour découvrir les premières histoires, aller pour la toute première fois au

spectacle ! Voici des contes pour bercer, gigoter, rire, chanter, s’amuser, rêver et frissonner un peu aussi. Le monde est plein de mystères, il est plein de surprises et de rencontres. Autour de petites formes contées, chantées, mimées, poétiques et rythmées, autour de livres étranges, d’univers bigarrés, les tout-petits découvrent une autre facette du monde. Et parce qu’il est important de raconter des histoires à nos enfants, elles sont à vous maintenant ! Manifestation organisée par l’association ADAO (Association pour le Développement des Arts de l’Oralité) en partenariats avec la Ville de Brest, le Conseil Départemental du Finistère, la Région Bretagne et les communes de la métropole. Six artistes, une dizaine de spectacles différents donnés à Brest, sur la métropole. Avec le Festival Petite Marée, ouvrez grand vos oreilles et celles de vos bouts de chou de 0 à 5 ans. En raison d’un nombre de places limité, il est indispensable de réserver ses places pour chacune des séances, même pour les spectacles gratuits. Les réservations sont à effectuer auprès des structures accueillantes dont les coordonnées figurent dans le calendrier des marées. Programme détaillé sur le site du festival contact@adao.net +33 2 98 33 27 39 https://www.petite-maree.net/ Brest

