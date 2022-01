Algues vertes : invasion ou production locale ? Faculté Victor Ségalen, 1 février 2022 18:00, Brest.

Mardi 1 février, 18h00 Sur place Entrée libre et gratuite, sur présentation du passe sanitaire

D’où viennent les algues vertes de Bretagne ? Rencontre avec Inès Léraud, journaliste et auteure, Alix Levain, anthropologue et Alain Menesguen, océanographe, pour comprendre les origines du problème.

En Bretagne, les algues vertes sont le produit d’une histoire complexe où s’entremêlent des logiques écologiques, économiques et sociales.

Pour mieux comprendre les champs de force et d’influences dans lesquels sont pris les acteurs privés, institutionnels et scientifiques confrontés à ce problème environnemental, Inès Léraud, journaliste, documentariste et auteure de la BD « Algues vertes, l’histoire interdite » est invitée à venir partager son expérience et échanger avec Alix Levain, anthropologue au laboratoire Amure, et Alain Ménesguen, océanographe à l’Ifremer.

Rendez-vous à la salle Yves Moraud (B001) de la faculté des lettres et sciences humaines de Brest, et en ligne sur la chaîne Youtube de l’UBO.

Faculté Victor Ségalen 20, rue Duquesne, 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

