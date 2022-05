Devfest du Bout du Monde Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale Brest Catégories d’évènement: Brest

Devfest du Bout du Monde Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale, 28 février 2020 09:00, Brest. Vendredi 28 février 2020, 09h00 Sur place Entrée payante, billet en vente sur le site du DEVFEST https://www.billetweb.fr/devfest-bdm-2020 Le 28 Février prochain, le FinistDevs et Code d’Armor organisent la 2ème édition du DevFest du Bout du Monde. Le DevFest, ou « Developers Festival », est une conférence technique destinée aux développeurs et développeuses. Elle s’adresse aussi bien aux étudiant•e•s, aux professionnel•le•s ou tout simplement aux curieux et curieuses technophiles. L’évènement se déroule à Brest-même, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale le 22 février prochain. À quoi s’attendre pour cette 2ème édition ? Le thème de cette année est le futur, ou plus concrètement quel futur on souhaite voir, quel futur on craint, quel futur on veut construire en tant que développeurs. Machine Learning, robotique, intelligence artificielle, big-data et vie privée, les développeurs sont aujourd’hui au centre de plein d’évolutions technologiques qui façonnent le futur, en choisissant ce thème nous voulons stimuler les réflexions sur comment on veut le construire. De là le slogan pour cette 2ème édition: « Asimov ou Skynet ? Venez coder notre avenir. » 3 bonnes raisons de venir pour cette nouvelle édition ? Pourquoi venir au DevFest du Bout du Monde ? Si vous êtes développeur ou développeuse, le DevFest va vous permettre de : ► Apprendre et vous tenir à jour, car vous allez découvrir des nouveaux outils, librairies, façons de faire ► Faire grandir votre réseau, en rencontrant d’autres participants, des speakers, des sponsors… ► Avoir un accélérateur de motivation, voir les énormes possibilités de notre beau métier, passer une journée de découvertes et rencontres, avoir des idées plein la tête et des étoiles plein les yeux Vous souhaitez en savoir plus : https://devfest.duboutdumonde.bzh/ Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Bretagne Occidentale rue duquesne Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère vendredi 28 février 2020 – 09h00 à 19h00

