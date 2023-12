Ninho Jefe Arlaines Tour – Concert Brest Expo Guilers Catégories d’Évènement: Finistère

Guilers Ninho Jefe Arlaines Tour – Concert Brest Expo Guilers, 10 février 2024, Guilers. Guilers Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10 . Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « JEFE AIRLINES TOUR » et un nouvel album événement ! En tournée dans toute la France en 2024 ! Organisation Diogène Productions .

Brest Expo Route de Brest

Guilers 29820 Finistère Bretagne

