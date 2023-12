Festival Décadanse – 3e édition Brest et la métropole Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Festival Décadanse – 3e édition Brest et la métropole Brest, 24 janvier 2024, Brest. Brest Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-01-30 . Pour sa troisième édition, Le festival Décadanse fait bouger la métropole brestoise ! Décadanse se déploie à Brest, Gouesnou, Guipavas et Plougastel-Daoulas avec des spectacles qui mettent en avant la diversité et la création et une programmation qui s’adresse à tous et à toutes. La compagnie brestoise Dérézo et la coopération Itinéraires d’artiste(s) seront également partenaires du festival. Au programme : – Mercredi 24 Janvier au Mac Orlan – à partir de 4 ans (gratuit)

14h : Danse en jeux (ludothèque itinérante) – En partenariat avec Danse à tous les étages – Mercredi 24 Janvier au Mac Orlan – à partir de 2 ans

10h et 16h : Funny Game – Yvan Clédat et Coco Petitpierre – Jeudi 25 Janvier à La PAM – à partir de 6 ans (gratuit)

19h30 : Barrez – Compagnie C’hoari – Vendredi 26 Janvier au Mac Orlan – à partir de 8 ans

20h : Distro – Compagnie C’hoari – Samedi 27 Janvier Aux Capucins –Tout public – (gratuit)

10h/13h : Training Public de Breakdance – Animé par Shlag (Hugo De Vathaire) – Samedi 27 Janvier Itinéraire d’artistes

11h au Mac Orlan : Première formule – Compagnie Keflusk – à partir de 12 ans

13h30 à la Chapelle Dérézo : Terreur – Antonin lebrun

16h au Mac Orlan : Who cares ? – Biche prod & Guillaume Bariou – à partir de 13 ans

18h à la Chapelle Dérézo : Merci de votre compréhension – Elsa Delmas & La Crevette-Mante – Samedi 27 Janvier au Mac Orlan

20h : Break –Compagnie Flowcus – Dimanche 28 Janvier au Centre Henri-Queffélec à Gouesnou – à partir de 14 ans

20h : Maldonne – Leïla Ka – Mardi 30 Janvier Espace Avel Vor à Plougastel-Daoulas – à partir de 6 ans

20h : VIOLONCelleS – Ingrid Schoenlaub – Mercredi 31 Janvier à L’Alizé à Guipavas – Tout public

20h : Ce Que Nous Sommes – Compagnie Eskemm .

