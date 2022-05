3e édition de Ocean Hackathon ENSTA Bretagne Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

3e édition de Ocean Hackathon ENSTA Bretagne, 5 octobre 2018 07:00, Brest. 5 – 7 octobre 2018 Sur place Sur inscription http://www.campus-mondial-de-la-mer.fr/Ocean-Hackathon-2739-0-0-0.html#FR #OceanHack Cogiter sur un défi et partager ses idées, imaginer des solutions innovantes, créer de nouveaux outils numériques, développer son réseau, surfer sur des données nombreuses et parfois inexploitées, apprendre ensemble aidé par des coaches…tout simplement passer un moment convivial le temps d’un week end. Vous êtes : développeur, community manager, codeur, graphiste, designer, informaticien, modélisateur, géomaticien, géographe, océanographe, biologiste, écologue, économiste, juriste, pro du tourisme, navigateur… Plus d’information : http://www.campus-mondial-de-la-mer.fr/Ocean-Hackathon-2739-0-0-0.html#FR ENSTA Bretagne 2 Rue François Verny, 29200 Brest 29200 Brest Finistère vendredi 5 octobre 2018 – 07h00 à 18h00

samedi 6 octobre 2018 – 07h00 à 18h00

dimanche 7 octobre 2018 – 07h00 à 18h00

Détails Heure : 07:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu ENSTA Bretagne Adresse 2 Rue François Verny, 29200 Brest Ville Brest lieuville ENSTA Bretagne Brest Departement Finistère

