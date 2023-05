Troupéphémère estivale Ecole Guérin, Brest, 22 août 2023 10:00, Brest.

Atelier théâtral estival « hors sentiers » 22 – 26 août

LA TROUPEPHEMERE

Processus de recherche et de création, la Troupéphémère est un espace créé depuis 2014 qui se renouvelle chaque année, avec une quinzaine de participant.e.s. Dirigé par Leonor Canales Garcia, metteuse en scène, comédienne et pédagogue de la Compagnie A Petit Pas, cet atelier est un véritable « champ des possibles

L’espace périphérique et artistique de La Troupe Ephémère vous offre la possibilité de vivre une expérience que vous n’oublierez jamais.

Ce n’est pas un atelier classique, mais un lieu « hors temps » pour rencontrer d’autres personnes qui font le pari d’entrer dans un espace de recherche multidisciplinaire.

Où ce qui nous importe est de provoquer l’imaginaire, inventer une autre façon de faire oeuvre sur le plateau, à travers le dialogue et la rencontre avec un.e auteur.trice.

Cette année, nous plongerons dans l’oeuvre de Tiago Rodrigues au travers, notamment, de sa pièce Souffle…

Tiago Rodrigues

Né à Lisbonne en 1977, Tiago Rodrigues a été enfant un grand lecteur, qui s’est très tôt mis à écrire avant de se tourner vers le théâtre. Il s’est révélé à l’âge de vingt ans grâce à la compagnie belge Tg Stan.

Tiago Rogrigues crée en 2003 sa propre compagnie pour laquelle il écrit des pièces, puis il est nommé à la direction du Théâtre national de Lisbonne en 2014.

Il est l’auteur entre autres des pièces « By Heart », « Bovary » et « The way she dies ».

En 2023, il sera le prochain directeur du Festival d’Avignon.

Sa pièce, « Souffle »

Cristina, la véritable souffleuse du Teatro Nacional D. Maria II, à Lisbonne, est restée cachée en coulisse toute sa vie, avant que Tiago Rodrigues ne lui demande de venir sur scène pour transmettre la mémoire de ce théâtre qu’elle incarne.

Mêlant histoires vraies et fictions théâtrales, elle redonne vie à tous ces personnages qui ont traversé le plateau : artistes, techniciens et héros qui hantent les théâtres où depuis plus de vingt-cinq siècles se retrouvent ceux qui veulent résister…

INFORMATIONS PRATIQUES

A qui s’adresse cette annonce ?

Adultes amateurs et professionnels

Dates

Du mardi 22 au samedi 26 août 2023

Représentation le 26 août 2023

(présence obligatoire les 5 jours)

Horaires

10h-18h

Lieu

Ecole primaire Guérin

Tarif

220€ (180€ réduit) + 10€ d’adhésion à la Cie A Petit Pas

Pour toutes questions ou informations supplémentaires; n’hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail :

oeilducitron@gmail.com

Ecole Guérin, Brest 1 place Guérin, Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère