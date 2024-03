Brest Dancehall Party Mo’Café Brest, samedi 23 mars 2024.

L’association Boboss Sound System, spécialisée dans la promotion de la musique reggae à Brest, s’associe à l’école Landernéenne de danses ethnique et urbaines « Endless Fusion » pour un événement inédit.

La particularité de la soirée sera de réunir et célébrer les 3 aspects de cette culture :

La danse avec l’école Endless Fusion qui présentera ses chorégraphies, accompagnée pour l’occasion de la danseuse et chorégraphe professionnelle Marthe Vangeel, venue spécialement d’Amsterdam

La musique avec les collectifs de Djs brestois de CVTV party, Vibes & Culture (Fréquence Mutine) & Boboss Sound System qui proposeront des mixes animés au micro de musique Dancehall, Shatta mais aussi Afrobeats ;

Le sound system la musique sera diffusée sur la sono artisanale créee par le Boboss Sound System, spécialement conçue pour offrir une expérience sonore authentique.

La danse et musique dite « dancehall », toujours plus présentes sur les scènes et médias actuels, s’intègrent parfaitement dans la mouvance actuelle de l’Afrobeat. Comme cette dernière elle est devenue incontournable sur les ondes et sites de streaming. C’est également le cas du Shatta (musique dancehall issue des Antilles) qui s’est imposée récemment dans le paysage musical Brestois, témoignant de l’intérêt grandissant du public.

Par cet événement ouvert à toutes et tous, les passionnés de musiques, les amateurs de danse et les élèves des écoles de danses brestoises issues d’univers à la fois variés et proches comme le hip hop, la danse africaine, latine ou orientale auront l’occasion de se retrouver et de partager un moment !

La soirée commencera par une « scène ouverte » de 20h à 21h30 où les danseur-seuses ont l’opportunité de proposer une chorégraphie sur la musique de leur choix, sans limite de style ou de niveau.

Les djs proposeront ensuite leur mixes, avec la possibilité pour le public de s’exprimer librement sur la piste et de participer à des « cercles freestyle » ou « jam ». .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 00:45:00

Mo’Café 50 Rue des Mouettes

Brest 29200 Finistère Bretagne Martin.depierre@live.fr

