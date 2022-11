MISS BLUE CUBE A RESSORT, 25 novembre 2022 23:58, Brest.

Vendredi 25 novembre, 23h58 Sur place Entrée payante : 8€ avec boisson offerte

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

MINUIT- 7H

Miss Blue l’Eclectisme Bass Music

C’est en 2012 avec son étonnant « Breizh’n Bass » (Awena Recordz) que MISS BLUE passe sous le feu des projecteurs. Mêlant musique traditionnelle bretonne et Drum’n Bass, ce premier album marque un tournant dans un style si original ! Inédit et novateur, celui-ci marque les esprits.

On ne compte plus le nombre de dancefloors qui ont tremblé au son de MISS BLUE : Etats-Unis, Afrique du Nord, Caraïbes, Japon, Chine, Thaïlande, Cambodge ou Vietnam en passant par le Brésil, l’Inde et plusieurs pays d’Europe bien sûr ! Autant de contrées, où la Dj déverse son Hip-Hop, Funk, Reggae et Dancehall, Electro Swing et Rock, Ragga Jungle, Afro House (Deep House & Techno sous le nom de Flower Fox) et tant d’autres, que MISS BLUE aime à explorer…

https://www.facebook.com/djmissblue

PAF: 8€ avec 1 boisson offerte de 5€ et Vestiare gratuit.

CUBE A RESSORT 7 rue de l’Harteloire, 29200 Brest 29200 Brest Finistère

