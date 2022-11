DJ ARCHIN CUBE A RESSORT Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

DJ ARCHIN CUBE A RESSORT, 24 novembre 2022 23:58, Brest
Entrée payante : 8€ avec boisson offerte

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 MINUIT – 7H Dj Archin Je ferai danser sur du rock de la New wave, de la pop et du son festif !

Dj depuis presque 14 ans, venez guincher et danser toute la nuit pour vous défouler et transpirer sur du bon son ! CUBE A RESSORT 7 rue de l’Harteloire, 29200 Brest 29200 Brest Finistère jeudi 24 novembre – 23h58 à 23h59

