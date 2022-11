BRAM$ CUBE A RESSORT Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

BRAM$ CUBE A RESSORT, 26 novembre 2022 23:58, Brest. Samedi 26 novembre, 23h58 Sur place Entrée payante : 8€ avec boisson offerte

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 MINUIT – 7H BRAM$ dj hors-pair du label électron libre, il écume la scène Techno underground européenne que ce soit soirée de Association Festival ou Free party ! Il réside sur Rennes où ça renommée n’est plus à faire grâce à l’association Open Fader (uber,tnb) !!!

https://www.facebook.com/BrahimAkherraz35000/ CUBE A RESSORT 7 rue de l’Harteloire, 29200 Brest 29200 Brest Finistère samedi 26 novembre – 23h58 à 23h59

Détails Heure : 23:58 - 23:59 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu CUBE A RESSORT Adresse 7 rue de l'Harteloire, 29200 Brest Ville Brest lieuville CUBE A RESSORT Brest Departement Finistère

CUBE A RESSORT Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

BRAM$ CUBE A RESSORT 2022-11-26 was last modified: by BRAM$ CUBE A RESSORT CUBE A RESSORT 26 novembre 2022 23:58 Brest bar-bars CUBE A RESSORT Brest

Brest Finistère