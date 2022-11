Voix et percussions du Nordeste brésilien par Laura Marteau Conservatoire Brest métropole, 7 décembre 2022 10:00, Brest.

Mercredi 7 décembre, 10h00 Sur place 30 € mediation@bws.bzh

Transmission vocale de plusieurs chants en brésilien et français et travail approfondi sur la clave du côco, qui permet d’accompagner le chant.

La région du Nordeste du Brésil regroupe plusieurs états dont le Pernambouc et Rio Grande do Norte. Il s’agit de terres très marquées par l’esclavagisme, en particulier par la culture de la canne à sucre historiquement traversées par de fortes résistances communautaires.

Le côco est une famille musicale plurielle qui suscite la fête, la convivialité et la liberté collective de corps et d’expression. Les « coquistas » mènent la « roda » par un chant répétitif accompagné de percussions.

PUBLIC

Atelier ouvert à des musiciens, musiciennes qui ont déjà une pratique amateure de niveau moyen à confirmé.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Il s’agira d’une transmission vocale de plusieurs chants en brésilien et français et d’un travail approfondi sur la clave du côco, qui permet d’accompagner le chant.

Ce travail consistera à effectuer des jeux d’immersion rythmique, la voix et le corps seront sollicités afin de comprendre la logique rythmique et mélodique.

L’objectif de la roda sera de progresser en fonction du groupe et du niveau de chacun.e et de réussir à chanter un côco en s’accompagnant de la clave.

L’INTERVENANTE

Pédagogue et musicienne multi-instrumentiste, Laura Marteau évolue dans le milieu de la musique classique en tant que clarinettiste. En parallèle, elle fréquente le milieu des musiques populaires, se passionne pour le répertoire chanté et instrumental et notamment du Berry, sa région natale.

Après 2 diplômes de pédagogie (DUMI et DE) et 2 ans d’expérience sur le terrain, elle décide de se professionnaliser en tant que musicienne et d’axer sa pratique autours des musiques traditionnelles du monde, telles que les musiques créoles des caraïbes (Pié Lévé), de la Réunion (Marie Armande) ou encore du Brésil.

PROGRAMME COMPLET

RENSEIGNEMENTS

Dates : Mercredi 7 décembre 2022

Lieu : Conservatoire de Brest, 16 rue du Château, 29200 Brest

Horaires : 10h – 12h30

Effectif maximum : 15 participant·es

Coût pédagogique : 30€

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

mediation@bws.bzh

EN CONCERT | FESTIVAL NOBORDER#12

Poplitê mercredi 7 décembre à 14h30 au Vauban

Conservatoire Brest métropole 16 rue du Château, 29200 Brest 29200 Brest Centre Ville Finistère

mercredi 7 décembre – 10h00 à 12h30

©Loic Paillard