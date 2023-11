Le Coffre magique de Noël – Tournée COMEDIE DU FINISTERE, 30 décembre 2023, BREST.

Le Coffre magique de Noël – Tournée COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 15:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

jeune public (pour les enfants de 3 à 10 ans)durée : 0H50de Julien Sigalasmise en scène Julien Sigalasavec Victor Bouhier Un conte initiatique et intéractif tour à tour drôle, touchant et décalé.Les tribulations de Firmin, petit garçon trop gâté, qui grâce à un coffre magique va voyager au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer et va apprendre l’essentiel. Il en gardera un souvenir… Son plus beau cadeau de Noël. Des personnages loufoques, des situations rocambolesques, un zeste d’aventure et beaucoup de tendresse… Tous ces éléments sont réunis dans cette histoire qui fleure bon la magie de Noël. À savoir : ce spectacle est une version adaptée du spectacle « Le coffre magique ».

Votre billet est ici

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici