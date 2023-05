Vivement La Ménopause ! COMEDIE DU FINISTERE, 19 novembre 2023, BREST.

Vivement La Ménopause ! COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-11-19 à 19:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Dans la vie d’une nana, il y a la puberté et la ménopause. Et entre-temps… Ben c’est le bordel. Tu dois trouver un boulot, réussir dedans pour faire plaisir à papa et maman, rencontrer un mec, vivant de préférence, construire un beau foyer avec un chien, une télé, un frigo et blablabla… Mais surtout tu dois faire des gosses. Ou en tout cas, réfléchir à en avoir… Ou pas. C’est l’histoire de ta pote, ta cousine, ta mère et ta soeur, ou même toi qui apprend un jour avoir une endométriose. Et devine quoi ? ça ne se soigne pas. Bref vivement la ménopause… Surtout quand, en fait, des gosses… Tu ne sais pas si t’en auras. Vivement La Ménopause !

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère

20.0

EUR20.0.

