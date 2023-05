Plan Couple COMEDIE DU FINISTERE, 21 octobre 2023, BREST.

Plan Couple COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 21:00 (2023-09-02 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Est-ce qu’une histoire d’un soir peut se transformer en « plan couple » ? Une comédie sur l’art de vivre seul avec quelqu’un d’autre ! Alceste est un modeste comédien de province qui tient absolument à sa liberté et à sa vie de bohême. Fort de ses convictions il s’attache à enchainer les histoires sans lendemain jusqu’au jour où une rencontre fortuite le fait vaciller. Lentement il va se laisser prendre au jeu de Sophie… Et l’amour n’est pas un long fleuve tranquille, encore moins quand on n’y est pas préparé. Mais cette fois-ci c’est décidé, dans sa tête Alceste est prêt pour un… Plan couple. Former un couple ce n’est être qu’un : oui mais lequel ? Plan Couple

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère

