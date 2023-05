Cabaret Impro COMEDIE DU FINISTERE, 12 juin 2023, BREST.

Cabaret Impro COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-06-12 à 20:00 (2023-06-12 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

La comédie du Finistère présente, le spectacle amateur de fin d’année des élèves de la section improvisation théâtrale. 1h15 au côté de ce groupe très complice qui assurera pour la première fois un cabaret d’improvisation. VOUS PUBLIC, imaginerait des thèmes, lieux ou un simple mot pour voir naître des histoires créées de toutes pièces. Et pour corser le tout, le maître de cérémonie imposera des contraintes de plus en plus folles. VENEZ NOMBREUX ! Cabaret Impro

COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère

10.0

EUR10.0.

