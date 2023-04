Un Couple (Presque) Parfait COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Un Couple (Presque) Parfait COMEDIE DU FINISTERE, 18 mai 2023, BREST. Un Couple (Presque) Parfait COMEDIE DU FINISTERE. Un spectacle à la date du 2023-05-18 à 20:00 (2023-05-18 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Amoureuses, amoureux,cocu(e)s, divorcé(e)s, veuf(ve)s, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s affectif(ve)s, ce spectacle s’adresse à tous. « C’est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là… ». Petite phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce « couple (presque) parfait ». Pourtant c’est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite, car l’amour est un don de la farce ! On vit plus longtemps avec les défauts de l’autre qu’avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça ! Le Saviez-vous ? « Un couple (presque) parfait » a déjà atteint + de 40 000 spectateurs en 2020 ! Un Couple (Presque) Parfait Votre billet est ici COMEDIE DU FINISTERE BREST 25 RUE DE PONTANIOU Finistère 20.0

