29200 Prenez de la hauteur et laissez-vous séduire…

Grâce aux guides de Bretagne Buissonnière, la Cité du Ponant n’aura plus de secret pour vous ! Informations pratiques :

Jeudi 22 et Vendredi 23 Décembre

Départ 14 h 30, Place de la Liberté

Durée 1 heure

Réservation obligatoire Tarifs :

Adulte 12€

Enfant (3-12 ans) 6€ Roi de Bretagne, partenaire du Brest City Tour, offre un coupon de réduction d’une valeur de 5 € à chaque famille (valable jusqu’au 31/12/2022). Départs assurés en fonction du nombre de participants.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Brest Métropole, par téléphone, en ligne ou au guichet. +33 6 81 72 96 21 https://www.brestcitytour.fr/ Brest

