Les coulisses de la Cinémathèque de Bretagne

15 et 16 septembre 2018
gratuit
02 98 43 53 55

De la collecte au stockage en passant par le nettoyage et le traitement des pellicules, le circuit d'un film n'aura plus de secret pour vous !

Accueillis par les membres de l'équipe de la Cinémathèque de Bretagne, les visiteurs découvriront les différentes étapes de prise en charge des films. Les visites durent environ une heure et sont proposées tout au long du week-end. La visite du dimanche à 16h30 est proposée en breton.

Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù
2, avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest
Finistère

02 98 43 38 95
http://cinematheque-bretagne.fr

Installée depuis 1995 à Brest, la Cinémathèque de Bretagne a pour objectifs la recherche, la conservation et la diffusion du patrimoine audiovisuel de Bretagne (films, photographies, archives … ayant trait au cinéma breton).

samedi 15 septembre 2018 – 11h30 à 12h30

samedi 15 septembre 2018 – 14h30 à 15h30

samedi 15 septembre 2018 – 15h30 à 16h30

samedi 15 septembre 2018 – 16h30 à 17h30

dimanche 16 septembre 2018 – 10h30 à 11h30

dimanche 16 septembre 2018 – 11h30 à 12h30

dimanche 16 septembre 2018 – 14h30 à 15h30

dimanche 16 septembre 2018 – 15h30 à 16h30

dimanche 16 septembre 2018 – 16h30 à 17h30 Cinémathèque de Bretagne

