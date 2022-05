Exposition photo Instants polaires Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù Brest Catégories d’évènement: Brest

Exposition photo Instants polaires Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù, 15 septembre 2018 10:30, Brest. 15 et 16 septembre 2018 Sur place gratuit Exposition de photogrammes issus des films tournés lors des expéditions polaires françaises, Instants polaires témoigne du quotidien de ces explorateurs du grand froid. La Cinémathèque de Bretagne, en association avec les Expéditions polaires françaises – Missions Paul Emile Victor et l’IPEV, présente une exposition retraçant l’exploration de la Terre Adélie et du Groenland dans les années 50. Recherches scientifiques, découverte de la culture inuit, travail d’équipe en terres glaciaires sont autant de thématiques abordées à travers ces images. L’exposition est installée sur les façades extérieures de la Cinémathèque de Bretagne, permettant une accessibilité permanente du 15 septembre au 31 décembre 2018. Cinémathèque de Bretagne – Gwarez Filmoù 2, avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest 29200 Brest Finistère

02 98 43 38 95 http://cinematheque-bretagne.fr Installée depuis 1995 à Brest, la Cinémathèque de Bretagne a pour objectifs la recherche, la conservation et la diffusion du patrimoine audiovisuel de Bretagne (films, photographies, archives … ayant trait au cinéma breton). samedi 15 septembre 2018 – 10h30 à 07h00

dimanche 16 septembre 2018

