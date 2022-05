Soirée spéciale Halloween aux Rencontres de la Cinémathèque ! Cinéma Les Studios Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Soirée spéciale Halloween aux Rencontres de la Cinémathèque ! Cinéma Les Studios, 29 octobre 2019 20:00, Brest. Mardi 29 octobre 2019, 20h00 Sur place TARIFS : 6€ / 3,50€ https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Tous-les-événements-1032-1299-0-0.html La Cinémathèque de Bretagne et le Cycle Films du Répertoire organisent une soirée Halloween le 29 octobre à 20h15 au cinéma Les Studios ! La Cinémathèque de Bretagne et le Cycle Films du Répertoire organisent une soirée Halloween le 29 octobre à 20h15 au cinéma Les Studios ! Venez (re)voir le film SUSPIRIA de Dario Argento à la mise en scène colorée et terrifiante précédé de courts-métrages sortis du plus profond tiroir de la Cinémathèque de Bretagne avant de déguster une soupe à la citrouille mijotée par Mai-Line du Refuge Royal (promis, elle ne sera pas empoisonnée) Pour les personnes déguisé.e.s, une visite de la Cinémathèque de Bretagne offerte ! Les films : – Choc de Jean-René Kérézéon (1980) – Têtes mortes de Michel Bugnot (1972) – SUSPIRIA de Dario Argento (1977, 1H38, interdit aux moins de 12 ans) La jeune Suzy Bannion se rend à la prestigieuse Académie de Danse de Fribourg afin de perfectionner sa technique. Arrivée une nuit d’orage, elle croise une élève qui s’enfuit en prononçant des phrases incompréhensibles. Elle sera sauvagement assassinée quelques heures plus tard. Intégrant enfin l’école, Suzy est vite troublée par des événements étranges… RENSEIGNEMENTS : CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE DIFFUSION CULTURELLE : Marie Carrez – 02 98 43 60 46 TARIFS : 6€ / 3,50€ Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST 29200 Brest Petit Paris Finistère mardi 29 octobre 2019 – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Cinéma Les Studios Adresse 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST Ville Brest lieuville Cinéma Les Studios Brest Departement Finistère

Cinéma Les Studios Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Soirée spéciale Halloween aux Rencontres de la Cinémathèque ! Cinéma Les Studios 2019-10-29 was last modified: by Soirée spéciale Halloween aux Rencontres de la Cinémathèque ! Cinéma Les Studios Cinéma Les Studios 29 octobre 2019 20:00 Brest Cinéma Les Studios Brest

Brest Finistère