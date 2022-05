Cinédébat Tomorrow Tripoli en présence du réalisateur du film F.MARCIE Cinéma Les Studios, 26 septembre 2019 20:00, Brest.

Jeudi 26 septembre 2019, 20h00

Tomorrow Tripoli au cinéma Les Studios à BREST

Projection exceptionnelle jeudi 26 septembre à 20h au cinéma Les Studios à Brest en présence du réalisateur Florent Marcie ! En partenariat avec les associations Cinéphare et Termaji.

Synopsis : Aux premières heures de la révolution libyenne, pendant que le monde a les yeux rivés sur Benghazi, un petit groupe d’insurgés défie la dictature à l’autre bout du pays, à Zintan, dans les montagnes du Nefoussa. Coupés du reste du monde, assiégés par l’armée de Kadhafi, les montagnards vont, contre toute attente, infliger une série de revers aux troupes du régime, jusqu’à parvenir aux portes deTripoli. De la guérilla du djebel au rivage de la méditerranée, Tomorrow Tripoli relate le combat de ces hommes simples et généreux, emportés par le tourbillon révolutionnaire.

Tomorrow Tripoli nous a bouleversé. C’est un choc. Vivre au coeur d’une insurrection pendant plus de 8 mois, passer à travers les balles, toucher la profondeur d’un soulèvement, le coeur des hommes qui se révoltent, qui prennent les armes et qui vont chercher le tyran chez lui… De notre mémoire de cinéphiles, nous n’avions jamais vu un tel film de cinéma documentaire. Voir ce film en salle est une expérience inoubliable, accroché à votre fauteuil comme si vous y étiez, avec la durée nécessaire pour sentir, saisir, approfondir… comprendre peut-être que le monde est complexe. Si vous n’avez pas cette chance de voir ce film en projection, accompagné d’une rencontre avec le phénoménal Florent Marcie, le DVD devrait compenser le manque, puisqu’il est complété d’un long entretien passionnant avec le réalisateur dont l’expérience et la réflexion sont très précieuses en ces temps de grands bouleversements.

Nous avions rencontré Florent Marcie il y a quelques années lors de son autre grand film Itchéri Kenti, tourné en Tchétchénie et il est re-apparu publiquement malgré lui, en début d’année, avec cette image de lui qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux : http://www.lesmutins.org/IMG/png/photo_marcie_ldb.png

Depuis une trentaine d’années, Florent Marcie parcourt les zones de guerre et réalise des films dans la durée, y engageant sa propre vie jusqu’à la limite du possible. Discret et courageux, il n’avait jamais été blessé, ni pendant le siège de Sarajevo, ni sur les fronts de guerre Afghans, ni sous les bombes en Tchétchénie, ni sous les balles en Libye, ni dans les ruines de guerre à Mossoul ou à Raqqa. .. En janvier dernier, pour la première fois, il a été blessé au visage par une balle de LDB, tirée par la police française alors qu’il filmait les manifestations des Gilets Jaunes à Paris dans le cadre de son nouveau film en cours sur l’Intelligence artificielle et l’humanité. Florent n’en tire aucune conclusion. Il ne s’habille jamais en victime ou en héros, il est un filmeur, il vit dans l’action et en assume les risques. C’est comme ça…

Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST 29200 Brest Petit Paris Finistère

jeudi 26 septembre 2019 – 20h00 à 23h30