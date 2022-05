Cinédébat “De cendres et de braises” Cinéma Les Studios Brest Catégories d’évènement: Brest

Cinédébat “De cendres et de braises” Cinéma Les Studios, 9 décembre 2019 20:00, Brest. Lundi 9 décembre 2019, 20h00 Sur place Entrée payante tarif cinéma art et essais https://www.facebook.com/decendresetdebraises/ Projection d’un film documentaire sur la thématique des banlieux ouvrières Rencontre avec la réalisatrie et auteure Manon OTT autour de son film Le film : Portrait poétique et politique d’une banlieue ouvrière en mutation, De cendres et de braises nous invite à écouter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près de l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l’entrée de l’usine ou à côté d’un feu, celles-ci nous font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un nouveau jour se lève. Bande annonce : https://www.facebook.com/decendresetdebraises/ PRIX : Prix du Jury au Festival Les Ecrans Documentaires 2018, Prix du Moulin d’Andé au Festival Les Ecrans Documentaires 2018, Prix de la restitution du travail contemporain au Festival Filmer le travail 2019 en parallèle présentation du livre : DE CENDRES ET DE BRAISES, Voix et histoires d’une banlieue populaire Un livre de Manon Ott aux Editions Anamosa (en libraire le 19 septembre 2019)À paraître en même temps que la sortie du film, ce livre de 250 pages, accompagné de documents d’archives et de photographies, restitue la recherche en sciences sociales que Manon Ott a menée pendant plusieurs années aux Mureaux pour préparer son film. Il propose une histoire populaire des quartiers de cette ville. Du monde ouvrier à la jeunesse des cités, il donne à entendre les voix de leurs habitants au travers de leurs récits de vie. Au fil de la description de ses nombreuses rencontres aux Mureaux, l’auteure raconte aussi la fabrication du film et le travail autour de la parole des personnages du film. Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST 29200 Brest Petit Paris Finistère lundi 9 décembre 2019 – 20h00 à 23h00

