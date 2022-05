Ciné rencontre avec Mariana OTERO réalisatrice du film Histoire d’un regard Cinéma Les Studios Brest Catégories d’évènement: Brest

Ciné rencontre avec Mariana OTERO réalisatrice du film Histoire d’un regard Cinéma Les Studios, 9 février 2020 16:00, Brest. Dimanche 9 février 2020, 16h00 Sur place Entrée tarif cinéma art essai cinemaallumes@free.fr Ciné rencontre avec Mariana OTERO réalisatrice du film “Histoire d’un regard” Ciné rencontre avec Mariana OTERO réalisatrice du film “Histoire d’un regard” projection le dimanche 9 février à 16 H Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de six ans, il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, une photographie attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 100 000 clichés du photo reporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si singulier. Réalisation : Mariana Otero Ecrit par Mariana Otero en collaboration avec Jérôme Tonnerre Produit par Denis Freyd Musique originale : Dominique Massa Montage : Agnès Bruckert Image : Hélène Louvart (a.f.c.), Karine Aulnette Ensemblière décoratrice : Mila Preli Prise de son : Martin Sadoux Montage son : Raphaël Girardot Mixage : Nathalie Vidal Direction de production : Juliette Sol Direction de post production : Cédric Ettouati Une production Archipel 33 durée : 1 H 33 Entrée tarif cinéma Art et Essai en partenariat avec Cinéphare, et le Cinéma Les Studios Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST 29200 Brest Petit Paris Finistère dimanche 9 février 2020 – 16h00 à 16h30

