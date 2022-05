Avant première du film La Cravate en présence du réalisateur Cinéma Les Studios Brest Catégories d’évènement: Brest

Avant première du film La Cravate en présence du réalisateur Cinéma Les Studios, 29 janvier 2020 20:00, Brest. Mercredi 29 janvier 2020, 20h00 Sur place Entrée tarif cinéma art et essai cinemaallumes@free.fr Avant première du film La Cravate en présence du réalisateur AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU CO-RÉALISATEUR ETIENNE CHAILLOU ?Mercredi 29 Janvier à 20h ?Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest La Cravate De Étienne Chaillou et Mathias Théry FRANCE / 2019 / 96 min / VF / Documentaire Sortie Nationale le 5 Février 2020 ?BANDE ANNONCE : https://www.facebook.com/nourfilmscinema/videos/874393862956979/ ✍️Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, on le surprend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent… Un film qui ouvre les yeux sur le retour en France de l’extrême droite Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST 29200 Brest Petit Paris Finistère mercredi 29 janvier 2020 – 20h00 à 20h30

