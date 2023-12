Ciné-rencontre avec Camille LOTTEAU, collaborateur artistique et monteur du film « LA RIVIERE » réalisé par Dominique MOTTAIS Cinéma Les Studios Brest, 18 décembre 2023 20:00, Brest.

Lundi 18 décembre 2023 à BREST

Ciné- rencontre autour du film

« La Rivière »

réalisé par Dominique MOTTAIS

en présence de CAMILLE LOTTEAU, Collaborateur artistique et monteur sur le film

France / 1h44 / Sortie le 22 novembre 2023 / METEORE FILMS

Réglé comme du papier à musique, le réalisateur Dominique Marchais nous offre tous les quatre ans un prodigieux documentaire, creusant encore et encore des questions écologiques et sociales en prenant pour terrain d’investigation le paysage et, plus précisément avec ses trois derniers films, la Rivière. La Rivière, c’est justement le titre de son quatrième opus consacré aux Gaves des Pyrénées atlantiques. Après Nul homme est une île, son proche collaborateur et monteur Camille Lotteau sera de retour dans les salles pour accompagner le film et évoquer le travail si précieux qu’il mène depuis près d’une quinzaine d’année avec Dominique Marchais.

Synopsis :

Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes qu’on appelle les gaves. Les champs de maïs les assoiffent, les barrages bloquent la circulation du saumon. L’activité humaine bouleverse le cycle de l’eau et la biodiversité de la rivière. Des hommes et des femmes tendent leur regard curieux et amoureux vers ce monde fascinant fait de beauté et de désastre.

Prix Jean Vigo

Festival La Rochelle Cinéma

« Par sa manière tranquille de faire entendre la colère et la désillusion sans jamais céder au catastrophisme, et sa troublante attention aux signes d’un désastre ici presque invisible, La Rivière est autrement plus convaincant. » Les cahiers du cinéma

« Dominique Marchais invente des façons de regarder son insaisissable sujet, par l’intermédiaire du regard de ceux qui, à leurs façons précises, l’observent et s’en occupent. Elles correspondent aux formes potentielles, successives, d’un cinéma radicalement écologique. » Libération

« Dominique Marchais s’affirme comme le chef de file du documentaire écologique en France » L’Humanité

« Dominique Marchais part à la recherche de l’invisible, filme les gestes d’experts prélevant des indices sous la surface (de l’eau, des sols), et c’est dans l’infrapaysage qu’opère cette œuvre en eau douce et radicale. » Le Monde

« À la fois poème rural et enquête édifiante » Télérama

Camille LOTTEAU

Collaborateur artistique et monteur sur le film,Camille LOTTEAU a également collaboré aux trois autres longs métrages de Dominique Marchais (Le Temps des Grâces en 2010, La Ligne de partage des eaux en 2014, Nul homme n’est une île en 2018). Il a par ailleurs travaillé avec Raul Ruiz, Pascale Breton, Éric Judor, Claude Lanzmann et a réalisé plusieurs films, dont dernièrement le long-métrage documentaire Princesse Europe.

À écouter : Podcast France Culture Plan Large entretien avec Dominique Marchais https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/plan-large/de-la-possibilite-d-un-avenir-avec-dominique-marchais-et-helena-klotz-5340308

Mots clés : documentaire, rivière, écologie, gaves, désastre, pyrénées, beauté, eau, protection

En partenariat avec l’association Eaux et Rivières de Bretagne, Les Amis du Monde Diplomatique de Brest, Cinéphare, et Termaji

Cinéma Les Studios 136, rue Jean Jaurés, 29200 BREST Petit Paris Brest 29200 Finistère