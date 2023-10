Cinédébat en avant-première autour du film « Les Voies Jaunes » en présence du réalisatrice Sylvestre Meinzer Cinéma Les Studios Brest, 3 novembre 2023 20:00, Brest.

date de sortie du film au cinéma 15 novembre 2023 en salle / 1h 41min / Documentaire

Synopsis :

Revêtus d’un gilet jaune, des femmes et des hommes se sont rassemblés pour exprimer leur colère et leur détermination à changer de monde. Sur une ligne qui va du Havre à Marseille, derrière l’image tranquille des paysages, d’une nature sereine et des scènes de la vie ordinaire, des voix d’anonymes apparaissent et se répondent.

Naissance du projet

Le producteur Jean-Marie Gigon a rencontré la réalisatrice Sylvestre Meinzer en janvier 2019. Après avoir réalisé le long métrage Mémoires d'un condamné, sorti en salle en novembre 2017, elle cherchait un producteur pour son nouveau projet de film autour du vent de révolte insufflé par les Gilets jaunes. « J'ai suivi comme tout le monde ce mouvement populaire, avec beaucoup d'interrogations et d'intérêt. Lors de notre première entrevue, j'ai été s

L’après coup

Les Voies jaunes n'est pas un film guidé par l'urgence de témoigner, mais plutôt une proposition sensible de l'après coup, de la transformation. « Les récits sont portés par des personnes pour qui le mouvement des Gilets jaunes a marqué irrémédiablement leur vie. En parlant de réinvention du monde, le film crée des ponts avec d'autres mouvements de résistance que ce soit dans les champs de l'écologie ou des inégalités sociales notamment. » »Le film

Processus créatif en mouvement

Ce qui a touché Jean-Marie Gigon dans la démarche de Sylvestre Meinzer est la confiance qu'elle place dans le processus créatif en mouvement. Il ajoute : « C'est aussi sa volonté de chercher à humaniser un mouvement souvent méprisé et déshumanisé, en s'intéressant au quotidien, à la vie des gens, d'une France oubliée. » « Son élan à aller vers l'autre ne se place pas pour autant dans la compassion ou la complaisance, mais dans la curiosité, l'excita

Distributeur SaNoSi – Année de production 2022

