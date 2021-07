Brest Centre équestre municipal du Questel Brest, Finistère Séjours équitation et découverte de la nature à la semaine sans hébergement Centre équestre municipal du Questel Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Séjours équitation et découverte de la nature à la semaine sans hébergement Centre équestre municipal du Questel, 26 juillet 2021 09:30-26 juillet 2021 18:00, Brest. 26 juillet – 23 août Tarif sur la base du quotient familial de 50 à 225 € 02 98 02 89 60, http://atelierideal.org/spipligue/spip.php?rubrique3 ALSH équitation ALS ACM au centre d’équitation municipal de Brest sans hébergement Chaque semaine de l’été la SPLM et Brest équitation propose un séjour pour les 6 à 15 ans sur le thème de l’équitation et de la découverte de la nature. Il reste des places sur l’ensemble des semaines de l’été 2021. Centre équestre municipal du Questel 221 rue Pierre Maximin Audemar 29200 Brest Finistère lundi 26 juillet – 09h30 à 18h00

lundi 2 août – 09h30 à 18h00

mardi 3 août – 09h30 à 18h00

mercredi 4 août – 09h30 à 18h00

jeudi 5 août – 09h30 à 18h00

vendredi 6 août – 09h30 à 18h00

lundi 9 août – 09h30 à 18h00

lundi 16 août – 09h30 à 18h00

lundi 23 août – 09h30 à 18h00

Détails Heure : 09:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre équestre municipal du Questel Adresse 221 rue Pierre Maximin Audemar Ville Brest lieuville Centre équestre municipal du Questel Brest