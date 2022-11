Chant occitan par Sam Karpienia Centre Breton d’Arts Populaire, 10 décembre 2022 10:00, Brest.

Samedi 10 décembre, 10h00 Sur place 30 € mediaiton@bws.bzh

Cet atelier s’appuie sur le répertoire provençal maritime, plus particulièrement autour du répertoire de Gacha Empega, groupe mythique marseillais.

PUBLIC

Ouvert à des musiciens, musiciennes qui ont déjà une pratique amateure de niveau moyen à confirmé.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Cet atelier s’appuie sur le répertoire provençal maritime, plus particulièrement autour du répertoire de Gacha Empega, groupe mythique marseillais. Il sera question de timbre de voix, d’improvisations et bien sûr de transmission d’un répertoire traditionnel.

Les chansons abordées sont à trois voix harmonisées. L’atelier débutera avec quelques échauffements corporels et vocaux.

Les instrumentistes, soufflants, percussionnistes ou autres sont les bienvenus

Sam Karpienia a été formé par Emmanuel Pesnot dans le cadre des Passeurs de Chant.

L’INTERVENANT

Sam Karpienia, chanteur, compositeur et joueur de mandole a grandi à Port-de-Bouc. De Kanjar’oc à Gacha Empega, en passant par Dupain et Forabandit, il a transfiguré la musique marseillaise, lui insufflant une intensité poétique, lui offrant une voix unique.

Son chant renvoie à l’ivresse du rebetiko comme à la fièvre flamenco ou bien sûr à l’insolence joyeuse de cette nouvelle chanson provençale dont il est un pilier. Mais l’occitan affirmé se souvient de l’Occident et l’énergie de sa musique se rapproche de celle du rock. Sa musique est donc d’inspiration traditionnelle mais résolument tournée vers la création contemporaine. Il s’est nourri depuis une dizaine d’années du chant traditionnel occitan qu’il a ré-inventé dans différents projets et albums.

PROGRAMME COMPLET

RENSEIGNEMENTS

Dates : Samedi 10 décembre 2022

Lieu : Centre Breton d’Art Populaire, 5 rue Marengo, 29200 Brest

Horaires : 10h – 12h30

Effectif maximum : 20 participant·es

Coût pédagogique : 30€

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

mediation@bws.bzh

EN CONCERT | FESTIVAL NOBORDER#12

DE LA CRAU vendredi 9 décembre à 20h à La Carène

Centre Breton d’Arts Populaire 5 rue Marengo, 29200 Brest 29200 Brest Saint-Martin Finistère

samedi 10 décembre – 10h00 à 12h30

©Antoine Tilly