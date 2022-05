TECH’EVENING Cantine Numérique de Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

TECH’EVENING Cantine Numérique de Brest, 26 avril 2018 18:30, Brest. Jeudi 26 avril 2018, 18h30 Sur place Entrée libre sur inscription via Meetup https://www.meetup.com/fr-FR/TechEvents/events/249264323/ Financement bancaire & innovation. Evénement organisé par le Technopôle Brest-Iroise. Détails Quels sont les nouveautés en matière d’offres de financement ? Quels sont les arguments à développer pour convaincre les banquiers ?Présentation de leurs attentes. Intervenants Karine BLANC, animatrice réseau pro Crédit Mutuel Arkéa & Michel GASTE, animateur réseau pro Crédit Agricole du Finistère. Informations pratiques Pour vous inscrire au TECH’EVENING vous devez posséder un compte Meetup Cantine Numérique de Brest 25 rue de Pontaniou, BREST 29200 Brest Finistère jeudi 26 avril 2018 – 18h30 à 20h00

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Cantine Numérique de Brest Adresse 25 rue de Pontaniou, BREST Ville Brest lieuville Cantine Numérique de Brest Brest Departement Finistère

Cantine Numérique de Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

TECH’EVENING Cantine Numérique de Brest 2018-04-26 was last modified: by TECH’EVENING Cantine Numérique de Brest Cantine Numérique de Brest 26 avril 2018 18:30 Brest Cantine Numérique de Brest Brest

Brest Finistère