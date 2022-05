Yann Tiersen invite les îles du monde Cabaret Vauban Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Yann Tiersen invite les îles du monde Cabaret Vauban, 19 octobre 2019 20:00, Brest. Samedi 19 octobre 2019, 20h00 Sur place Tarif unique : 20.99€ contact@inizi.org Yann Tiersen (official), parrain de l’événement, partagera la scène brestoise du Vauban avec des musiciens des îles du monde, de l’Australie à Groix en passant par les îles Féroé. Pour ouvrir sa programmation 2019-2020, INIZI – Saison culturelle itinérante sur les îles du Ponant s’associe à Îles2019, une manifestation scientifique et culturelle, qui se tiendra la semaine du 14 au 19 octobre 2019 à Brest et sur les îles de l’Iroise. Cette semaine sera consacrée aux îles du monde, territoires de la mémoire, mais aussi espaces en devenir, qui constituent des espaces spécifiques, interrogent les scientifiques de toutes disciplines, inspirent les artistes et mobilisent les collectivités. 20h / Club Social Grek – île de Groix 21h / Kari Sverisson – îles Féroé 22h / Yann Tiersen (official) SOLO + friends – île d’Ouessant 23h / ORKA – îles Féroé 00h30 / DJ Stkildafm – Australie La fanfare Zebaliz de Brest ! Et d’autres surprises musicales ! Cabaret Vauban 17 avenue Georges Clémenceau, 29200 Brest 29200 Brest Saint-Michel Finistère samedi 19 octobre 2019 – 20h00 à 04h00

