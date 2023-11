Elmer Food Beat – La tournée des potes CABARET VAUBAN Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Elmer Food Beat – La tournée des potes CABARET VAUBAN, 6 avril 2024, BREST. Elmer Food Beat – La tournée des potes CABARET VAUBAN. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30 (2024-04-06 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Tout le monde connait Elmer Food Beat et ce parcours hors normes qui vit 30 cm, leur 1er album, affoler les compteurs pour atteindre les 650 000 ventes et leur permettre de remporter la Victoire de la Musique du groupe de l’année en 1991.Avec Le Bruit Des Potes, leur nouvel album, le groupe nantais parvient une nouvelle fois à nous faire rire tout en nous sensibilisant à des sujets de société (réchauffement climatique, danger des influenceurs, censure…) ou à nous émouvoir avec des chansons douces-amères, le tout sur fond de Rock !. » Elmer Food Beat Votre billet est ici CABARET VAUBAN BREST 17, av. Georges Clémenceau Finistère 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu CABARET VAUBAN Adresse 17, av. Georges Clémenceau Ville BREST Departement Finistère Lieu Ville CABARET VAUBAN latitude longitude 48.38948085223109;-4.484049571429451

CABARET VAUBAN BREST Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/