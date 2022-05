Report au 3 avril : HealthTech, destination financement ! Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Report au 3 avril : HealthTech, destination financement ! Brest, 30 janvier 2020 09:30, Brest. Jeudi 30 janvier 2020, 09h30 Sur place Sur inscription Entreprises innovantes et porteurs de projet de la HealthTech une journée consacrée au financement des entreprises innovantes du secteur de la santé Nous donnons rendez-vous aux entreprises innovantes et aux porteurs de projet de la HealthTech le 30 Janvier à Brest pour une journée consacrée au financement des entreprises innovantes du secteur de la santé : levées de fonds, subventions, incitations fiscales, prêts participatifs … Nous vous proposerons un tour d’horizon des dispositifs de financement des entreprises innovantes de la Healthtech cherchant à se développer, à financer leur R&D ou à rester compétitive ! Programme en cours de finalisation. Un événement organisé par Atlanpole Biothérapie, ID2Santé, le Technopôle Brest-Iroise, avec le soutien des 7 Technopoles Bretagne. Brest brest 29200 Brest Finistère jeudi 30 janvier 2020 – 09h30 à 17h00

Détails Heure : 09:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse brest Ville Brest lieuville Brest Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Report au 3 avril : HealthTech, destination financement ! Brest 2020-01-30 was last modified: by Report au 3 avril : HealthTech, destination financement ! Brest Brest 30 janvier 2020 09:30 Brest Brest Brest

Brest Finistère