Job Dating Brest : décrochez un emploi dans votre région ! Brest, 29 janvier 2020 18:30, Brest. Mercredi 29 janvier 2020, 18h30 Sur place Gratuit, Inscription obligatoire https://job.wiz.bi/eevga, rebecca@wizbii.com, 0667992797 Les places sont limitées et l’inscription est gratuite. L’adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés. Depuis septembre 2017, le Crédit Agricole et Wizbii s’engagent pour l’emploi des jeunes avec l’initiative « 1er Stage, 1er Job ». Au total, près de 200 Job Dating ont été réalisés à travers le territoire. Suite à ces évènements, la moitié* des entreprises ont revu les candidats en second entretien ! C’est à Brest, mercredi 29 janvier, que sera organisé le prochain Job Dating . Pour le Crédit Agricole du Finistère, le dispositif 2019/2020 « 1er Stage, 1er Job » est composé de : • 2 Job Dating sur le territoire dont le prochain à Brest (mercredi 29 janvier) • 1 espace en ligne avec des offres d’emploi dédiées aux jeunes : https://bit.ly/2NddRBk Une dizaine d’entreprises de la région recrutent en CDD et CDI Le Job Dating de Brest regroupera une dizaine d’entreprises de la région, dont le Crédit Agricole ou encore FYM ACTION, et 60 à 80 candidats sont attendus. Ils pourront échanger de manière privilégiée, autour d’un buffet, sur les différents postes proposés en CDD et CDI. Une belle opportunité pour les jeunes de se faire remarquer sur le marché du travail ! Les secteurs représentés au Job Dating seront la banque, le service à la personne, la force de vente supplétive, la distribution, la grande distribution… * Étude Wizbii, juillet 2019, 47% des entreprises ayant participé à un Job Dating « 1er Stage, 1er Job » ont revu au moins un candidat. Informations pratiques : Date : Le mercredi 29 janvier 2019 de 18h30 à 21h30 Lieu : Brest (adresse communiquée sur inscription) Inscriptions obligatoires : https://job.wiz.bi/eevga / rebecca@wizbii.com / 06 67 99 27 97. Les places sont limitées et l’inscription est gratuite. L’adresse sera ensuite communiquée aux candidats sélectionnés. Brest Brest 29200 Brest Finistère mercredi 29 janvier 2020 – 18h30 à 21h30

