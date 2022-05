film 300 ans de génie maritime Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

film 300 ans de génie maritime Brest, 21 décembre 2020 20:30, Brest. Lundi 21 décembre 2020, 20h30 Sur place libre documentaire sur l’histoire écrite par les hommes et les femmes de la navale, du charpentier bois à la réalité virtuelle , l’évolution sur 300 ans de leurs métiers porteurs de culture le film 300 ans de génie maritime est en ligne en accès libre. .

Je vous invite à le découvrir et le partager.

Ce documentaire est une part de l’histoire écrite par les hommes et les femmes de la navale, du charpentier bois à la réalité virtuelle ,

l’évolution sur 300 ans de leurs métiers porteurs de culture.

Influencés par le développement des connaissances scientifiques et empiriques, la géopolitique, leur génie contribue au rayonnement d’une

nation sur les océans du globe. avec le soutien de Naval Group CE Naval Group Brest Métropole Direction du

patrimoine, direction de la culture ECPAD/France Service Historique de la

Défense Pole Historique d’Indret Fonds Audiovisuel de Recherche La

Rochelle Musée National de la Marine Bibliothèque Nationale de France

Archives cinématographiques de l’Ecomusée Creusot-Montceau Réunion des

Musées Nationaux Mazarinum Marine Nationale Musée des Beaux-Arts de Brest

