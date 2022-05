24H pour l’Emploi et la Formation – Brest 2019 Brest Arena Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

24H pour l’Emploi et la Formation – Brest 2019 Brest Arena, 26 septembre 2019 09:30, Brest. Jeudi 26 septembre 2019, 09h30, 14h00 Sur place Entrée gratuite et ouverte à tous http://www.24h-emploi-formation.com 1er édition des 24H pour l’Emploi et la Formation à Brest Brest accueillera pour la première fois, le jeudi 26 septembre 2019 au Brest Arena, le salon « 24H pour l’Emploi et la Formation ». Un événement déjà existant sur une quinzaine de villes, avec pour objectif de faciliter la rencontre entre candidats et recruteurs. Pour cette première édition, nous vous accueillerons de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, l’événement est gratuit et s’adresse à tous les profils. Sur place, plus de trente entreprises et centres de formation de la région seront présents pour rencontrer les candidats. Au total, des centaines d’offres seront à pourvoir, tous contrats confondus : CDI, CDD, stage, alternance… Que vous soyez demandeur d’emploi, étudiant, jeune diplômé ou salarié en quête d’un nouveau projet professionnel, les « 24 Heures pour l’Emploi et la Formation », c’est le rendez-vous à ne pas manquer ! Pour se préparer au mieux à ce salon de recrutement, il est indispensable de mettre à jour son CV ! Toutes les informations (liste des exposants, des postes à pourvoir, les infos pratiques et le formulaire d’inscription) seront en ligne sur le site internet de l’événement : www.24h-emploi-formation.com. Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth 29200 Brest Les Quatre Moulins Finistère jeudi 26 septembre 2019 – 09h30 à 12h30

jeudi 26 septembre 2019 – 14h00 à 17h30

