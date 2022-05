Annulé : Hackthon ActInSpace Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Le Technopôle Brest-Iroise vous donne l'opportunité de répondre à l'un des défis proposés par le CNES et l'ESA, à Brest, pendant les 24h du hackathon ActInSpace®, les vendredi 24 et samedi 25 avril 2020. ActInSpace® c'est Le hackathon est lancé par le CNES, qui en est l'autorité de conception et l'organisateur en France. Un événement grand public autour des enjeux du spatial. Ouvert aux étudiants, porteurs d'un projet d'entreprise, passionnés par le spatial. 24h pour résoudre des défis qui portent sur l'utilisation de technologies du spatial dans la vie de tous les jours. Les équipes auront 24h pour travailler à un des défis basés sur les technologies ou les données spatiales et inventer les nouveaux services et innovations de demain. Du vendredi 24 avril après-midi au samedi 25 avril pour la remise des prix à 17h, non stop ! Les points importants 29 février : ouverture des inscriptions. vendredi 24 avril après-midi, chaque équipe devra se constituer (de deux à cinq personnes) – de préférence aux profils complémentaires.

chaque équipe devra se constituer (de deux à cinq personnes) – de préférence aux profils complémentaires. samedi 25 avril à partir de 15h00 : les équipes présenteront leur projet devant un jury. Les livrables pourront être sous la forme d’une maquette, d’une présentation, de développements informatiques, … Des experts et des coachs seront joignables et présents pour répondre aux questionnements des équipiers, qu’ils soient techniques, en lien avec le montage d’un projet, la communication …. Les projets réalisés – qu’ils soient vainqueurs ou pas – seront soutenus par la suite si les candidats le souhaitent, via les ESA BICs et les autres partenaires de l’événement en vue de permettre l’émergence de startup dans le domaine des applications spatiales. Brest brest 29200 Brest Finistère vendredi 24 avril 2020 – 13h30 à 23h59

samedi 25 avril 2020 – 00h00 à 18h00

