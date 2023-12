Job dating restaurant Y’A Skiff Ouessant Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Job dating restaurant Y'A Skiff Ouessant Mardi 30 janvier 2024, 09h00

Début : 2024-01-30T09:00:00+01:00 – 2024-01-30T12:30:00+01:00

Le restaurant Y'A Skiff de Ouessant recrute pour la saison . postes saisonniers à pourvoir à partir de Mars 2024. Information collective suivie d'entretiens individuels. Evènement en présentiel et distanciel.

