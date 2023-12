Semaine des métiers du numérique: Découvrez ls métiers du développement informatique Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Semaine des métiers du numérique: Découvrez ls métiers du développement informatique Brest Brest, 23 janvier 2024, Brest. Semaine des métiers du numérique: Découvrez ls métiers du développement informatique Mardi 23 janvier 2024, 14h00 Brest Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T15:30:00+01:00 Découvrez les métier du développement informatique et formez vous en ligne. OpenClassrooms propose des formations 100% financées et rémunérées, à travers différents programmes. Nos formations sont accessibles à tous, avec ou sans pré-requis. Rejoignez-nous pour une session informative et interactive ! Posez vos questions en direct et obtenez toutes les réponses dont vous avez besoin. Réservez votre place dès maintenant ! * Ce webinaire est organisé en partenariat avec Pôle emploi dans le cadre de la Semaine des métiers du numérique* OpenClassrooms est un acteur majeur de la formation en ligne en Europe Leurs programmes 100% en ligne préparent aux métiers en tension en lien avec la transformation numérique : le développement informatique, les métiers de la donnée, des réseaux, ainsi que ceux, plus traditionnels, transformés par le numérique (vente, marketing, RH, gestion de projet, etc.). Rejoignez-nous pour une session informative et interactive ! Posez vos questions en direct et obtenez toutes les réponses dont vous avez besoin. Réservez votre place dès maintenant ! Pour vous inscrire au webinaire, veuillez cliquer sur le lien Openclassrooms de la rubrique Recruteur(s)/Intervenant(s) ci-dessous. Afin de confirmer votre présence, merci de cliquer également sur le bouton “Je m’inscris”, indiqué en haut de cette page. Brest 29200 Brest Brest Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/203461 »}] https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/203461 Réunion d’information La semaine du numérique Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse 29200 Brest Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville Brest Brest Latitude 48.389744 Longitude -4.52537 latitude longitude 48.389744;-4.52537

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/