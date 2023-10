Cet évènement est passé Atelier Simulation entretien d’embauche Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Atelier Simulation entretien d’embauche Brest Brest, 12 octobre 2023, Brest. Atelier Simulation entretien d’embauche Jeudi 12 octobre, 10h00 Brest Réservé aux étudiants BTS NDRC Atelier simulation d’un entretien d’embauche auprès des BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) du lycée Amiral Ronarc’h à Brest. Préparation des questions

Conseils

jeu de rôle et mise en situation

débrief Brest 29200 Brest 29200 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 43 01 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

2023-10-12T10:00:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse 29200 Ville Brest Departement Finistère Age min 17 Age max 19 Lieu Ville Brest Brest latitude longitude 48.397549;-4.483816

