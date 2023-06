Fenêtres Ouvertes Brest Brest, 30 juin 2023, Brest.

Fenêtres Ouvertes 30 juin – 8 septembre, les vendredis Brest Entrée libre

FENÊTRES OUVERTES #4

Soirées artistiques et festives les vendredis de l’été à Brest

De 18h à 21h

—

PROGRAMMATION

VENDREDI 30 JUIN – KEROURIEN

Jardin partagé – rue de Kerourien

Cie EVE & EVE – « La Pomme » – acrobatie

Autour du désir d’une pomme, deux personnages vont se porter, se questionner, et se heurter, tout en restant complices. Soyez prêt à esquiver quelques morceaux de pomme volants…

PALOMA NEGRA – quintet latino flamenco

À la croisée du flamenco et de la chanson mexicaine, Paloma Negra chante la nostalgie, la joie de vivre et la passion dans la langue de Cervantès, convoquant avec énergie et virtuosité les esprits du nouveau monde.

VENDREDI 7 JUILLET – BELLEVUE

Dalle de Kergoat – rue du Duc d’Aumale

Cie PORTÉS DISPARUS – « Petite galerie du déclin » – marionnettes

En deux tableaux et quatre personnages, ce spectacle nous propose tout simplement de rire de la fin du monde. Un diptyque animalier pour témoigner du combat des laissés-pour-compte du monde vivant.

DEE K – rap

Rappeur brestois, Dee K présente un univers sombre mais énergique mêlant une écriture introspective à des morceaux dans lesquels il aiguise sa rime à travers des textes tranchants.

VENDREDI 21 JUILLET – VALY-HIR

Devant la MPT – rue des Frères de Goncourt

Cie IT’S TY TIME – « Georgia » – théâtre

Georgia est une sirène mais chut… ne le dites à personne ! Exilée du réel qui flotte entre deux mondes, elle vient dire au monde la jubilation d’être ensemble.

BRAZAKUJA – musiques traditionnelles revisitées

Entre le Brésil et les Balkans, Brazakuja varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique.

VENDREDI 11 AOÛT – KEREDERN

Carré de l’Évêché – rue André Messager

Cie LE GRAND O – « Nanabozho » – acrobatie

Un danseur-acrobate, une comédienne et un musicien tentent de discuter avec un chêne qui se retrouve à la fois décor, partenaire de jeu et agrès de cirque.

LA COSECHA DEL BARRIO LOCO – cumbia

Inspirée des rythmes afro-colombiens des années 70, leur Cumbia mixe la frénésie urbaine et le suave de leur campagne Trégoroise. Leur objectif principal : vous faire DANSER !

VENDREDI 18 AOÛT – PONTANEZEN

Près du centre social – rue Degas

Cie QUALITÉ STREET – « La lumière de nos rêves » – théâtre

Florent, bienêtrologue allumé, raconte le destin croisé de 3 personnages tout en mettant en avant la tolérance, l’humour et l’impertinence !

TEKMAO – fusion électro-trad

TekMao entremêle les genres de musiques festives : la musique traditionnelle bretonne et la techno. En résulte un cocktail qui fait bouger les têtes et danser les foules.

VENDREDI 25 AOÛT – QUELIVERZAN

Plateau Vert à côté du jardin partagé – rue Queliverzan

YANNIS WHY – « M’Agis » – magie

Yannis whY vous propose un spectacle de magie entremêlant illusion, manipulation et jonglerie, le tout enrobé d’une touche d’humour.

HIRA TERRA – musiques rituelles du monde

Un spectacle, une rencontre entre tarentelle italienne et musique malgache. Basé sur la collecte de rituels et de traditions, Hira Terra est une fusion portée à la fois par des instruments traditionnels et modernes.

VENDREDI 1er SEPTEMBRE – KERBERNARD

Parking central – rue Jules Lullien

Cie AZADI – « Nishike » – danse

Nishike signifie « soutiens-moi » en swahili. Le spectacle se construit autour des notions de porté, d’équilibre et de chute et sur une allégorie du besoin de soutien mutuel.

MAR’NA – musique malgache

Avec des percussions, une guitare et un looper, Mar’na chante le quotidien de Madagascar, la poésie de l’enfance, le courage et le bonheur des instants partagés.

VENDREDI 8 SEPTEMBRE – KERANGOFF

Derrière le centre social – rue François II

Cie QUI S’Y COLLE – « Chien » – clown

« Chien » est un spectacle de clown muet qui met en scène un personnage attachant, maniaque, hypersensible, et un petit chien, explorant leur relation et les rapports de domination.

Cie LA CANNE, LA MOUTON ? – « Hector le pêcheur » – conte jonglé

Ce conte jonglé parle de pêche industrielle et de raréfaction des ressources. En muant les massues en poissons agiles, il embarque petits et grands dans son sillage.

ZEBALIZE – fanfare

Fanfare brestoise qui joue depuis plus de 30 ans ! Le style musical zébalizien mélange avec nonchalance airs cubains, rythmes balkaniques, Lully et Beyoncé.

—

CHAQUE SOIRÉE SERA PONCTUÉE PAR UNE SCÈNE OUVERTE

Présentations artistiques et citoyennes, danse, chant, slam, prise de parole…, la scène vous est ouverte !

Sur inscription : contactez la structure sociale de votre quartier OU contact@theatredugrain.com / 06.81.19.67.76

—

Organisé par Le Grain, et les centres sociaux de Keredern, Kerourien, Kerangoff, Pontanezen, Pen Ar Creac’h, Bellevue et la MPT du Valy-Hir.Retour ligne automatique

En partenariat avec le collectif Le Maquis, la Cie MonaLuna

