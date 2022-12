Face à nos peurs Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Face à nos peurs Brest, 15 janvier 2023, Brest. Face à nos peurs 15 – 21 janvier 2023 Brest

Entrée libre, sur inscription

En janvier prochain, 9 jeunes brestois.es âgé.e.s de 16 à 25 ans présenteront FACE À NOS PEURS, une création artistique «Théâtre et Aïkido». Brest Brest Brest 29200 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:contact@theatredugrain.com »}, {« link »: « https://www.theatredugrain.com/PRESENTATION-296.html »}] Iels ont entre 16 et 25 ans,

Iels habitent Brest,

Iels ont des choses à écrire et à dire,

Iels ont envie de les hurler, les chuchoter, les déclamer,

Iels ont envie d’écrire avec colère, rage, humour, tendresse, amour,

Iels ont envie d’écouter et de partager ce que d’autres ont aussi à dire…

Iels proposeront en janvier 2023 plusieurs formes artistiques dans Brest sur leurs peurs, ce qui les figent, ou au contraire ce qui leur donne envie de lutter contre ! SPECTACLE

– le 15 janvier à 18h au Hangar Don Bosco, 13 rue Maupertuis à Brest

– le 21 janvier à 19h à l’Auditorium des Capucins (dans le cadre de « La nuit de la lecture »)

IMPROMPTU

– le 18 janvier à 15h à la Médiathèque de Bellevue

– le 20 janvier à 16h à la Médiathèque des Capucins GRATUIT, SUR RÉSERVATION – contact@theatredugrain.com / 0681196776 – 0298431670

Plus d’information : https://www.theatredugrain.com/PRESENTATION-296.html DÉFI ÉLOQUENCE #4 est porté par Le (Théâtre du) Grain, en partenariat avec La Maison du Théâtre, la Prévention Don Bosco Europe-Lambézellec, le réseau des médiathèques de Brest

Métropole, le Maquis, Longueur d’Ondes, la Ville de Brest, et la DRAC Bretagne

