Concert Magali Michaut et 3.14Air BeajKafe, 19 mars 2023 12:00, Brest.

Iels sont auteur.e, compositeur.e et interpréte. Iel chantent en Français, elle est plutôt folk, il est plutôt piano-voix-électro. Une belle rencontre en perspective. Dimanche 19 mars, 12h00 1

Magali Michaut et 3.14Air en co-plateau aux Brunchs du BeajKafé.

C’est l’occasion de découvrir ces artistes atypiques de la scène française indépendante.

Magali Michaut : French troubadour, autrice-compositrice-interprète, multi-instrumentiste et multilingue, mélangeant les influences de la musique classique, des chansons françaises et des ballades folks, Magali Michaut dépeint des scènes du quotidien : les voyages, qu’ils soient rêvés, intérieurs ou bien réels, mais aussi la perte et le cycle des saisons qui continue, inlassablement. Sa guitare en bandoulière, Magali a déjà un public dans 12 pays ! Pour ce concert, elle vous invite à découvrir la version acoustique de son premier album Impressionniste enregistré à Copenhague et sorti le 27 mai 2022.

https://magalimichaut.com

https://youtu.be/43Q0JJ4H5EY

3.14Air : Musicien Brestois, alias Pierre De Loor, allie poésie, piano et électro pop. C’est également l’un des auteurs du groupe Leika, bien connu dans nos contrées. La sortie récente de l’album « l’espace d’un instant » a été salué par la critique pour sa plume littéraire mais accessible ainsi que pour l’humanité de ses textes portés par des mélodies accrocheuses (FrancoFans, La Parisienne Life, Les Oreilles Curieuses ..). 3.14Air est également le lauréat des nouvelles stars de l’Iroise 2022 dans la catégorie auteur compositeur. Il proposera une version intimiste de certaines de ses chansons.

https://314air.fr

https://www.youtube.com/@3.14air

BeajKafe 51 Rue Branda, 29200 Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère

