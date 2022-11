Violon des alpes du Sud – Dauphiné & expérimentations sonores par Perrine Bourel Beaj Kafé, 11 décembre 2022 10:00, Brest.

Dimanche 11 décembre, 10h00 Sur place 30 € mediation@bws.bzh

découverte du répertoire de musique de violoneux des Alpes du sud et du Dauphiné.

La musique de violoneux des Alpes du Sud Dauphiné : les rigodons (airs à danser) et les aubades (airs lents non mesurés), comment les faire sonner, ornementations, variations, la tourne, le rapport à la danse, taper du pied, jouer et improviser avec les différents modes , chercher ses propres modes, son propre son et sa propre justesse (microtonalité), aller dans les détails du son et y rester, les nuances, les silences, comment se perdre et trouver de nouveaux jeux, se désaccorder, aller jusqu’au bout.

PUBLIC

Ouvert à des musiciens, musiciennes qui ont déjà une pratique amateure de niveau moyen à confirmé.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Perrine Bourel propose un atelier découverte du répertoire de musique de violoneux des Alpes du sud et du Dauphiné. Elle présentera son répertoire et ses influences stylistiques par une écoute commentée de pièces jouées et extraits de vidéo et audio. Elle approfondira aussi dans l’expérimentation sonore et sa réflexion autour de l’improvisation à partir d’un répertoire populaire de tradition orale.

L’INTERVENANTE

Perrine Bourel vit dans les Hautes-Alpes, elle est violoneuse. Pendant 20 ans elle a forgé son jeu en allant à la rencontre de musiciens qui la touchent (en France avec Michel Favre et en Irlande avec Ronan Galvin et Mick Brown…). Aujourd’hui elle est porteuse d’une musique de violoneux des Alpes du Sud et Dauphiné quasiment oubliée. Ses recherches questionnent les intersections des musiques traditionnelles et expérimentales contemporaines. Les rencontres avec des sites spécifiques, avec des paysages, deviennent ses objectifs de recherches et s’orientent vers des expérimentations sonores, où le violon est un médium d’exploration qui dépasse le champ des musiques.

En solo et dans divers groupes du collectif La Nòvia, ainsi que dans un grand nombre de duos avec des musiciens d’horizons multiples (Michel Favre, Mana Serrano, Robin Vargoz, Jacques Puech, Yann Gourdon, Yvan Etienne, Mosin Kawa, Basile Bremaud), elle joue des répertoires des musiques traditionnelles des Alpes du Sud – Dauphiné, du Massif Central, des pièces de compositeurs contemporains (Terry Riley, Guilhem Lacroux, Yann Gourdon…) et des compositions solo.

PROGRAMME COMPLET

RENSEIGNEMENTS

Dates : Dimanche 11 décembre 2022

Lieu : Beaj Kafé, 51 rue Branda, 29200 Brest

Horaires : 10h – 12h30

Effectif maximum : 15 participant·es

Coût pédagogique : 30€

INSCRIPTION

Inscriptions dans la limite des places disponibles :

mediation@bws.bzh

EN CONCERT | FESTIVAL NOBORDER#12

Perrine Bourel sera en concert avec le collectif de LA NÒVIA

VEND. 9 déc. / 12h30 à Passerelle

SAM. 10 déc / 15h aux Ateliers des Capucins

Beaj Kafé 51 rue Branda, 29200 Brest 29200 Brest Saint-Martin Finistère

dimanche 11 décembre – 10h00 à 12h30

©Thomas Beaudelin