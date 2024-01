KAFE MUSIK #2 avec le Conservatoire de Brest : session flûtes & cordes BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, 30 janvier 2024, Brest.

KAFE MUSIK #2 avec le Conservatoire de Brest : session flûtes & cordes BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Mardi 30 janvier, 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-30 18:30

Fin : 2024-01-30 20:00

Retrouvez les élèves du conservatoire sur la scène du Beaj Kafe pour des impromptus musicaux autour de la flûte traversière, du violon et d’un quatuor à cordes. Mardi 30 janvier, 18h30 1

Retrouvez les élèves du conservatoire sur la scène du Beaj Kafe pour des impromptus musicaux autour de la flûte traversière, du violon et d’un quatuor à cordes.

Au programme:

Duo de flûtes de Wilhelm Friedmann Bach par François Maupas et Rozenn Gourves-Cousin

Fantaisies pour flûte seule de Telemann par Karisma Palmore

Mouvements de Bach, par Marie-Eve Petit et Matthieu Durrheimer

Quatuor à cordes n° 8 de Chostakovitch

Le Kafe Muzik, ce sont plusieurs rendez-vous programmés dans l’année auxquels prennent part les élèves pour des sessions musicales ou théâtrales.

https://conservatoire.brest.fr/kafe-muzik-2-session-flutes-cordes

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère